Quartu, la vittoria dei giardinieri: di nuovo al lavoro dal primo ottobre

di Paolo Rapeanu

La vittoria arriva dopo tre settimane di proteste e una vita totalmente cambiata, trascorsa giorno e notte sotto il Comune di Quartu Sant’Elena. I 30 lavoratori del verde pubblico ritornano a utilizzare pompe e rastelli nei tanti parchi pubblici, nelle aiuole e nel lungomare Poetto. Il sindaco Delunas aveva gi√† annunciato di aver trovato i fondi per far andare avanti l’appalto, adesso √® arrivato il sigillo definitivo. Lavoro di nuovo garantito dal primo ottobre prossimo, poi piena continuit√† con la gara per l’affidamento del servizio sino al 2020.

Una rinnovata boccata d’ossigeno per trenta famiglie, quindi. Cagliari Online aveva raccolto le testimonianze dei lavoratori disperati: “Vogliamo riavere il lavoro, lotteremo senza sosta”. Nei fatti, la loro battaglia ha prodotto i risultati sperati, e tra due settimane esatte potranno ritornare all’opera.

Ultima modifica: 13 settembre 2018