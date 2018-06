Quartu, la “Festa del gusto” al Poetto fa boom ed entra nel cartellone degli eventi comunali

La chiusura è col botto, in tutti i sensi: dall’acquazzone che ha creato qualche difficoltà nelle ultime ore, ma senza scoraggiare i novanta standisti che, insieme agli organizzatori “e con il prezioso supporto del Comune e della polizia locale” hanno rimesso a posto i gazebo sino alla “benedizione” del Comune stesso. La “Festa del gusto” fa boom a Quartu, nell’area del Poetto di fronte al Sax Beach: decine di migliaia di visitatori da giovedì 21 a domenica 24 giugno scorsi si sono lasciati conquistare dallo street food e dagli eventi musicali imbastiti dall’organizzazione Primavera Sulcitana. E c’è l’arrivederci all’anno prossimo.

“I cittadini quartesi e anche i tanti venuti dall’hinterland sono rimasti piacevolmente soddisfatti”, dice l’assessore comunale del Turismo, Roberto Fadda di Martino, “la sperimentazione si è rivelata vincente, ecco perché proporrò, durante la prossima riunione della commissione delle Attività produttive, la stabilizzazione di questo evento all’interno dell’agenda comunale legata al piano generale degli eventi”. Una notizia che rende felicissima Alessia Littarru, presidentessa di Primavera Sulcitana: “Ci siamo trovati benissimo e il responso del pubblico è stato ottimo. Ringrazio di cuore il Comune, nella figura del sindaco Delunas e dell’assessore di Martino, per averci supportato in ogni momento, anche durante il temporale di domenica sera, e per averci dato la possibilità, con l’ampio spazio di cinquemila metri quadri, di poter svolgere la nostra ‘Festa del gusto’. Non vediamo l’ora di ritornare a Quartu l’anno prossimo”. Intanto, la “Festa del gusto” è già in marcia verso Tortolì: appuntamento nel weekend a cavallo tra giugno e luglio, da venerdì 29 a domenica 1 il “villaggio” enogastronomico è visitabile tra Corso Umberto e via Monsignor Virgilio.

Ultima modifica: 25 giugno 2018