A Quartu la comunitÃ  parrocchiale di Sant’Antonio di Padova festeggia il suo patrono

Il prossimo 13 giugno la comunità parrocchiale di S. Antonio di Padova in Quartu S. Elena festeggia il suo patrono. Quest’anno la festa acquista un valore molto più grande poiché fa spartiacque al nuovo Progetto Pastorale iniziato in questi pochi mesi dalla costituzione della nuova fraternità dei Frati Minori che reggono la Parrocchia e la preparazione prossima alla Missione che si celebrerà nella prima quindicina di novembre. A gennaio si è celebrato il sessantesimo della morte del fondatore del convento e della chiesa, P. Ferdinando Diotallevi. Il triduo in preparazione sarà predicato dai responsabili della Missione, i frati minori di Assisi che porteranno l’annuncio della missione. Lunedì 11 l’incontro con i giovani e le giovani famiglie della Parrocchia, martedì 12 la liturgia penitenziale per la comunità parrocchiale alle ore 20.30 . Per l’occasione è stata restaurato il simulacro del Santo e ai primi vespri verranno benedette le nuove aureole che saranno poste sopra il capo del santo e del Gesù bambino dono del comitato di S. Antonio. Il giorno della festa, 13 giugno le S. Messe saranno celebrate dal Vicario Foraneo Mons. Alfredo Fadda, dal P. Custode dei Frati Minori di Sardegna P. Salvatore Morittu e la messa vespertina alle ore 18.30 dal P. Alfio Vespoli responsabile della Missione. A seguire la processione per le vie della parrocchia col caratteristico cocchio trainato dai buoi.

