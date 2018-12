Quartu, inciviltà verso gli animali: falchetto gettato dall’auto in viale Marconi. Ecco il post che diventa virale, scritto su Fb da Stefania C.: “Verso le 17 45 una ragazza in viale marconi tratto Quartu, si sbracciava per chiedere aiuto. Premesso che nessuno si fermava, decidiamo ovviamente di non seguire l’orda dei decerebrati e accostiamo. Mi racconta che una macchina davanti a lei, poco prima, ha frenato, aperto lo sportello e lanciato un animale. Lei ha bruscamente fermato la sua auto e scendendo dalla sua vettura, sulla strada, ha visto un falco. Abbiamo bloccato la corsia, per evitare incidenti e chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati subito ❤️. Per nulla dubbiosi sul da farsi hanno preso il falchetto e trasportato dal veterinario già prontamente avvisato.Non so se questo post girerà ma da parte nostra auguriamo le peggior cose a chi ha compiuto un gesto così brutale. Per i vigili un super grazie per il cuore e la prontezza che li contraddistingue”.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018