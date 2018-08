Quartu, immondezza e degrado nei parchi senza giardinieri: “La beffa oltre al dramma dei licenziamenti”

di Paolo Rapeanu

Resta solo il ricordo dei “gioiellini” verdi quartesi: i parchi e i giardinetti curati per anni dai 30 giardinieri del servizio verde pubblico – che dal primo settembre prossimo non avranno più un lavoro – versano già in condizioni pietose. Quello Parodi nell’area del litorale quartese, quello di Pitz’e Serra: alcuni sprangati, ma ci sarebbe chi ha scavalcato le recinzioni pur di godersi un po’ di “verde”. Lasciando però cumuli di spazzatura. E la rabbia dei lavoratori del verde pubblico è tanta: la loro tenda rossa è ancora issata fuori dal Comune di Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu. E non hanno intenzione di mollare la presa.

“Ecco come il sindaco Delunas ha voluto trattare la città, queste sono le foto che ci stanno arrivando dai vari parchi”, denuncia Andrea Cogoni, 43 anni, uno dei trenta lavoratori a spasso. “È una situazione allucinante. Vi prego, aiutateci, venite a trovarci e supportateci in questa lotta per il lavoro e la dignità”.

