Quartu, i furbi dell’indifferenziata scaricano l’immondezza in via Roma: abitanti in rivolta. In pieno centro di Quartu, ignoti scaricano i sacchetti della spazzatura davanti alle case nell’indifferenza generale, e soprattutto sinora nessuno è intervenuto. “Un fenomeno che prosegue da Capodanno- spiegano i residenti- qui siamo a livelli da Terzo mondo. Stiamo parlando dia Roma a Quartu, una strada importante: questu signori arrivano, scaricano i sacchetti davanti alle nostre case e se ne vanno indisturbati. Abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione comunale anche via Pec, ma sinora la situazione non è stata risolta. Speriamo che tramite le telecamere di video sorveglianza si riesca a scoprire in fretta l’identità dei furbetti di via Roma”.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019