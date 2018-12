SalvÃ² due giovani che rischiavano di annegare: premiato studente eroe a Quartu

Premiato e ringraziato ufficialmente dall’amministrazione comunale per il suo eroico gesto con il quale ha tratto in salvo due ragazzi che rischiavano di annegare. Alex Marongiu, giovane studente serramannese di diciotto anni, l’agosto scorso al Golfo degli Angeli di Flumini di Quartu, ha notato due ragazzi in difficoltà mentre facevano il bagno. In balia delle onde e in preda al panico, hanno rischiato di essere sopraffatti dalla furia del mare ma grazie alla prontezza di Alex, che si è tuffato immediatamente, i due ragazzi, un 17enne e un 22enne di Samassi e di Serramanna, sono stati riportati in riva. Trasportati all’ospedale Marino in codice giallo, i due giovani si sono successivamente ripresi.

“Non era nemmeno previsto che mio figlio quel giorno andasse al mare coi suoi amici – racconta Manuela Simbula, mamma di Alex- eppure la sua decisione sembra che sia stata quella giusta. Il mio angelo ha salvato i suoi amici da quella che poteva essere una tragedia. Che dire: sono orgogliosa di lui e tutto questo mi ha fatto riflettere sull’imprevedibilitá degli eventi”.

Una targa ricordo è stata consegnata al giovane dal sindaco di Serramanna Sergio Murgia sulla quale è inciso “ad Alex Marongiu che con il suo gesto di coraggio ha dato un esempio di vero altruismo mettendo a repentaglio la sua vita per salvare due giovani in difficoltà al largo delle acque di Flumini nel Golfo degli Angeli”.

