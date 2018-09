Quartu, finalmente arrivano le nuove assistenti sociali: “Ma non basta ancora”. Lo afferma Valeria Piras, consigliera del gruppo Quartu ieri oggi è domani che commenta così la notizia di oggi del potenziamento di un servizio essenziale: “Bene, ma non basta. Queste assunzioni servono come l’aria al settore Servizi Sociali e all’intero ambito Plus Quartu-Parteolla. Saranno 7 full time e una a tempo parziale, di cui 4 più il part time saranno in pianta stabile in via Cilea, le altre invece a disposizione dell’intero ambito di cui Quartu è capofila (Burcei, Dolianova, Sinnai etc)

Il loro compito principale sarà quello di costruire e monitorare i progetti di inclusione sociale delle misure REI (nazionale) e REIS (regionale), l’assenza di questi progetti comporta l’esclusione dal beneficio. Non basta questo, perché tra maternità iniziate da poco tempo e restrizioni mediche di vario genere, sono rimaste in prima linea solo 3 assistenti sociali comunali, e le colleghe che arriveranno lunedì non potranno sopperire a loro compiti come la ‘presa in carico’ di minori, anziani e disabili. Bene queste assunzioni, ma non basta, si deve trovare il modo di risolvere quest’urgenza che risulta molto più grave di tutte le carenze degli altri settori.Dobbiamo dare voce a chi non ce l’ha!”

Ultima modifica: 29 settembre 2018