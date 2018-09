Quartu, fiamme in un giardino privato a Flumini: a rischio alcune bombole di gpl

Incendio a Flumini di Quartu, intervengono i vigili del fuoco.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti per un incendio nel giardino di un’abitazione a Quartu Sant’Elena, in via Tirreno.

Le fiamme si sono propagate da una grossa palma presente in giardino.

La squadra è riuscita ad estinguere l’incendio con tempestività e a liberare l’abitazione da alcune bombole di gpl.

Sul posto è intervenuta anche un’autobotte. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Ultima modifica: 1 settembre 2018