√ą un capitolo extra e decisamente inaspettato, quello che stanno vivendo i 30 lavoratori del vere pubblico di Quartu Sant’Elena. Tutto da rifare per il bando che potrebbe farli tornare a operare tra giardini, parchi e il lungomare del Poetto dal primo ottobre prossimo. Un errore da parte del Comune che fa riesplodere rabbia e preoccupazione. “Adesso basta, non vogliamo diventare i martiri di questa Giunta. Chiediamo al sindaco Delunas, ai responsabili e ai dirigenti di farci tornare immediatamente al nostro posto di lavoro”, spiega il portavoce dei lavoratori, Andrea Cogoni.

E, ancora una volta, c’√® quindi in ballo il destino di tante famiglie quartesi: “Rischiamo di arrivare a ottobre inoltrato e di non prendere due mesi di stipendio. Speriamo che un errore cos√¨ banale come quello capitato per la questione del bando non capiti pi√Ļ, siamo veramente stufi”. Oggi l’incontro tra il sindaco Delunas e una delegazione di lavoratori insieme ai sindacati.

Ultima modifica: 26 settembre 2018