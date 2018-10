Quartu, enorme voragine nell’asfalto in via Rossini: “inghiottita” la Smart di una ragazza

Una enorme voragine si è creata a Quartu Sant’Elena in via Rossini, all’incrocio con via Leoncavallo. L’ennesima denunciata dagli automobilisti che ogni giorno percorrono in tantissimi le arterie cittadine tra numerose difficoltà. A farne le spese è stata una ragazza che percorreva la strada con la sua Smart.

La sua automobile è stata quasi inghiottita dall’asfalto che ha ceduto al suo passaggio. La conducente è rimasta lievemente ferita e la macchina ha riportato diversi danni. L’episodio è stato denunciato sul gruppo social “Quartu e dintorni, problemi e soluzioni”. Tanti i commenti di sdegno e di preoccupazione da parte dei lettori per l’accaduto.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018