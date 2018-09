Quartu, disabili senza sosta riservata al Poetto: segnaletica “scolorita” e niente multa per i cafoni

La segnaletica orizzontale è scolorita. E pertanto i cafoni parcheggiano l’auto nello stallo di sosta riservato ai disabili la fanno franca. Non possono essere multati, nemmeno in presenza della segnaletica verticale. Succede a Quartu nella zona della Marinella. Una situazione paradossale spiegata dai vigili quartesi a Fabrizio Sanna. “Già nella zona dell’ospedale marino gli stalli per disabili sono scomparsi”, spiega Fabrizio Sanna, “ora dobbiamo subire anche questo”.

Ultima modifica: 10 settembre 2018