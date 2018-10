Quartu, derattizzazione conclusa: riapre la scuola di via Monsignor Angioni

Quartu, derattizzazione completata. Riapre la scuola di via Monsignor Angioni. L’Amministrazione comunale quartese comunica che, con la collaborazione della Pro Service, sono stati fatti tutti i controlli e i gli interventi necessari per porre fine al problema.

La ProService, convocata dall’amministrazione di via Porcu, si è subito attivata, nel mese di settembre, precisando però che sarebbe stata necessaria un’azione prolungata e costante. Proprio ieri la stessa ditta ha inviato una relazione all’Assessorato, comunicando che a seguito dell’intervento di derattizzazione di oggi, effettuato nel caso specifico presso la sala mensa della scuola di via Monsignor Angioni, lo svolgimento dell’attività didattica può riprendere regolarmente a far data da subito.

Pertanto, il servizio mensa nel plesso in questione, potrà svolgersi nei prossimi giorni con la consueta organizzazione. L’Amministrazione infatti non solo giudica la scuola di via Monsignor Angioni sicura, ma intende proseguire nel programma stilato che permetterà di avere al termine dei lavori plessi sicuri e confortevoli per tutta la pubblica istruzione cittadina.

Ultima modifica: 24 ottobre 2018