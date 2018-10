Quartu, danneggia un’auto e scappa: “Furbetto filmato dalla telecamera, aiutatemi a trovare il pirata”. Questo l’appello lanciato dal nostro lettore Fabrizio Usai che racconta: “sabato scorso, precisamente alle 20,14 in viale Merello a Quartu Sant’Elena, questo automobilista ha urtato la mia macchina parcheggiata in strada e poi si è tranquillamente dato alla fuga. Voglio lanciare un appello, qualcuno mi aiuti a rintracciare questo disonesto perchè i danni sono ingenti. Il tutto è stato filmato dalla telecamera”. Una tendenza purtroppo molto diffusa nel Cagliaritano: provocare incidenti e poi scappare, per paura di pagare un premio più alto con l’assicurazione.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018