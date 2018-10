Quartu, coop rinuncia all’incarico: caos nel verde pubblico in città

Niente affidamento diretto. La coop che gestiva il Verde pubblico a Quartu e che avrebbe dovuto curare i giardini delle scuole della città ha rifiutato l’incarico. E ora il Comune di via Porcu è al lavoro a caccia di un’altra ditta.

È un intervento immediato programmato d’urgenza , dopo dieci giorni di contatti e incontri. Ma dopo il sopralluogo avvenuto venerdì, la cooperativa ha deciso di non accettare l’incarico. Lo stesso giorno, ma solo in tarda serata, è stato infatti comunicato all’Ente, con una mail, che non avrebbe preso in carico l’appalto.

Gli uffici dell’Assessorato all’Ambiente, comunica l’amministrazione quartese, si sono subito adoperati per trovare un’altra ditta a cui affidare direttamente la manutenzione del Verde Pubblico nei giardini delle scuole. Ricerca che è attualmente in corso, e che l’Amministrazione spero possa concludersi nel più breve tempo possibile, affinché gli operai impegnati nel precedente appalto, in virtù del rispetto della clausola sociale, possano riavere il loro posto di lavoro e la città tutta abbia di nuovo la possibilità di usufruire dei propri parchi e giardini, adeguatamente curati.

Prosegue intanto l’iter burocratico volto al riavvio del servizio di manutenzione del Verde Pubblico in città. Oggi alle 17 è prevista l’apertura delle buste per il bando che assegnerà il servizio per i prossimi 65 giorni e quindi sino alla conclusione del 2018, al quale sarà poi data continuità con l’avvio del successivo appalto da 18 mesi, destinato a scadere nel 2020.

Con l’apertura delle buste di stasera si conosceranno i nomi delle ditte che parteciperanno alla gara per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria di aree adibite a verde pubblico, per 65 giorni.

Ultima modifica: 22 ottobre 2018