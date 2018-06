Quartu, caos buche sulle strade: c’è addirittura chi le utilizza come cassonetti

di Paolo Rapeanu

Buche grandi come voragini a Quartu Sant’Elena. Spesso vuote e “maledette” dagli automobilisti, costretti a fare veri e propri slalom per non finirci dentro con una ruota. Ultimamente, c’è addirittura chi le utilizza come improvvisati cassonetti. Come nel caso di via Toscana: “Hanno messo i nuovi bidoni dell’immondezza per la raccolta differenziata della carta. Come potete osservare dalle foto queste due voragini, perché ormai le strade di Quartu sono un colabrodo, sono state scambiate per pattumiere! Ma può Quartu ridursi così?”, chiede, polemica, una nostra lettrice, Anastasia Gargano.

“Una voragine talmente profonda che ci entra un piede con tanto di caviglia! Il sindaco cosa sta aspettando? Il Miracolo di Sant’Elena?”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018