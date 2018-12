Quartu, cane investito e abbandonato sul ciglio della strada: lo sdegno sui social

Investito e abbandonato sul ciglio della strada con una zampa rotta e una grave emorragia in corso. Questo è quanto accaduto a un cane, un pastore tedesco, in via S’Ecca S’Arrideli a Quartu Sant’Elena ieri a tarda sera. Immediatamente soccorso da alcune persone che hanno avvisato la polizia municipale, l’animale è stato in seguito prelevato dal personale del canile di Shardana di Selargius.

Non si contano più i post sui social network riguardo a cani e gatti, soprattutto, investiti, abbandonati o semplicemente scappati da casa e avvistati da più persone mentre vagano, a volte mettendo in pericolo anche gli automobilisti, in mezzo alla strada. Ma come bisogna comportarsi in questi casi? Innanzitutto è bene ricordare che il nuovo codice della strada impone l’obbligo di soccorrere gli animali coinvolti negli incidenti stradali. L’art. 189, comma 9 bis, impone che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera ai suddetti obblighi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”.

Quindi chi scappa, come in questo caso avvenuto a Quartu, è punibile amministrativamente con una sanzione pecuniaria, e nei casi più gravi si può arrivare anche al penale con la reclusione dai 3 ai 18 mesi, o in alternativa, la multa da pagare va da euro 5.000,00 a euro 30.000,00. Se l’animale dovesse morire per le lesioni riportate a causa dell’incidente, la pena aumenta automaticamente del doppio. Nel caso si dovesse assistere direttamente al fatto sarebbe opportuno appuntare la targa della vettura e prestare soccorso all’animale chiamando la polizia municipale o le forze dell’ordine nel caso in cui i vigili non fossero reperibili. Sarà di loro competenza attivare i soccorsi per portare in salvo l’animale se i proprietari non dovessero essere immediatamente rintracciati. È bene aspettare sul posto l’arrivo della polizia locale o degli addetti specializzati. I primi soccorsi all’animale devono avvenire con la massima cautela. Bisogna cercare di posizionarlo in un luogo più sicuro, come il ciglio della strada se si dovesse trovare in mezzo alla carreggiata e, se possibile, tenerlo con una pettorina o un guinzaglio. Essendo spaventato e dolorante, potrebbe avere delle reazioni impreviste.