In classe col plaid e la borsa dell’acqua calda. Succede a Quartu nella scuola media di via Portogallo dove, scrive Quartu news 24, c’è un guasto alla caldaia. “Il comune aveva la possibilità accedendo a dei finanziamenti europei Pon – Fesr per mettere a norma tutte le caldaie delle scuole ma non se ne fatto niente. Si spera che ci riescano con i contributi regionali di Iscola”.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018