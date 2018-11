Quartu, “Bastonate quotidiane al cagnolino, piange tutti i giorni: salvatelo”

Denutrito, chiuso in una cuccia rivolta contro il muro e quotidianamente bastonato. Tanto che i lamenti sono avvertiti da tutto il vicinato. I proprietari sono alcuni stranieri che abitano in una zona di Quartu. Per loro è scattata una denuncia da parte di una donna che è arrivata a conoscenza dell’episodio sui social.

La denuncia è di oggi. Parla di quanto accade in un’abitazione di Quartu, zona Capitana, dove vive un gruppo di persone “di nazionalità straniera”, che “quasi quotidianamente e soprattutto nelle ore serali maltrattano un cane che detengono nella loro abitazione, bastonandolo e costringendolo a stare dentro la cuccia con l’uscita rivolta contro la parete impedendogli di liberarsi”. L’animale, un cane nero di taglia piccola, secondo la denunciante, sarebbe anche denutrito. A nulla sarebbe valso il tentativo di un vicino che, per metter in salvo l’animale, si sarebbe azzuffato coi proprietari vanificando l’intervento.

La vicenda è rimbalzata sui social. i proprietari sono stati denunciati da una donna che è venuta a conoscenza dell’accaduto.

