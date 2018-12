Quartu, arrivano le assunzioni in Comune: nuovi dirigenti e finalmente gli assistenti sociali

Arriva in Consiglio nella seduta di giovedì 20 dicembre, dopo il passaggio in Giunta e i pareri favorevoli di Segretario generale e Revisori dei conti, la proposta di delibera relativa al Bilancio consolidato del Comune di Quartu per l’anno 2017. Uno snodo importante per l’Amministrazione perché l’approvazione sbloccherà l’assunzione di diverse figure professionali, utili a rimpolpare l’organico comunale, soprattutto per ciò che concerne il settore dei Servizi sociali.

 Il Bilancio consolidato è il documento contabile, a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del ‘Gruppo Amministrazione Pubblica’. Il documento è quindi in grado di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale, il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, che nel caso specifico possono identificarsi in CTM (percentuale partecipazione 7.5%), ITS Area Vasta (15.95%), Abbanoa (0.52%), Parco di Molentargius (45%) ed Egas (3.09%).

 Il Consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come entità economica distinta dalle singole società componenti. In buona sostanza garantisce una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie dell’intero raggruppamento di enti e società che fanno capo a un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

 La proposta di delibera arriverà in Consiglio nella seduta in programma giovedì 20 dicembre alle 9.30 e con l’approvazione permetterà di sbloccare diverse assunzioni, fondamentali per migliorare l’efficienza dell’Ente. In particolare sarà il Settore Servizi sociali, uno di quelli più in sofferenza negli ultimi anni, che beneficerà di molti nuovi innesti.

 Entrando nello specifico, sono infatti stati riaperti pochi giorni fa i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva finalizzata a individuare una figura cui affidare un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110 comma 1 del d. lgs. 267/2000, nel rispetto del Piano triennale del fabbisogno di personale 2018/2020. Si tratta di un innesto necessario a rafforzare la squadra dirigenziale, attualmente ridotta all’osso vista la presenza in organico di soli 6 elementi.

 Diverse le figure che andranno a irrobustire i Servizi sociali. Il piano pensato per rafforzare il settore più sollecitato della terza città della Sardegna, ma che ovviamente darà ossigeno anche agli altri Comuni dell’ambito, troverà attuazione con la nomina di un Coordinatore dell’ufficio di Piano del Plus Ambito Quartu Parteolla. Avrà il compito di rappresentare l’Ufficio nei rapporti con l’Ente gestore dei servizi associati e nei rapporti con organismi e istituzioni esterne per i prossimi 12 mesi. Sempre con riferimento agli interventi del PON-SIA, si provvederà all’assunzione di un 1 assistente sociale, da attingere dalla graduatoria già definita in seguito alle procedure concorsuali degli scorsi mesi. Stesso discorso vale per 2 pedagogisti, 1 educatore e 1 istruttore amministrativo.

E ancora con riferimento al settore altri 3 assistenti sociali saranno assunti tramite il PUA e il REIS. Sempre in ambito PLUS infatti è stato ottenuto un finanziamento regionale che permetterà di avere in organico altre due figure relativamente al Punto Unico d’Accesso; un terzo profilo sarà invece assumibile grazie alla quota finanziata al Comune dalla Regione Sardegna nell’ambito dei contributi relativi al Reddito di Inclusione Sociale.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018