Quartu, alla guida senza patente e con la droga: 31enne acciuffato dopo un inseguimento

La Guardia di Finanza di Cagliari ha arrestato un 31enne cagliaritano residente a Quartu Sant’Elena. Durante un posto di controllo in via Pindemonte, l’uomo, senza patente e alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione, documento di revisione e circolazione, ha fermato la vettura, scendendo e scappando a gambe levate. Durante la fuga i militari hanno visto che si è disfatto di un involucro, poi recuperato. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e immobilizzato. Dentro l’involucro, custoditi, c’erano cento grammi di hascisc.

Con l’ausilio delle unità cinofile i militari hanno perquisito la casa del 31enne, e sono saltati fuori 14,6 grammi di hascisc, suddivisi in tre pezzi, occultati in una sdraio presente in giardino, 1,4 grammi di hashish e 0,5 grammi di marijuana posti in un recipiente in cucina, 9,7 grammi di hascisc, suddivisi in due pezzi e 4 grammi di cocaina nascosti all’interno di un barattolo di patatine, 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Droga e strumentazione, unitamente ad un telefono cellulare, sono stati sequestrati. L’uomo è finito in manette e l’auto è stata sequestrata.

Ultima modifica: 30 novembre 2018