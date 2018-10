Quartu, al via da lunedÃ¬ il servizio di bus navetta per gli studenti

A partire da lunedì 29 ottobre sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dedicato agli alunni che in queste settimane frequenteranno la scuola in un plesso diverso dal solito, a causa dei lavori di ristrutturazione in atto. Il servizio studiato dall’Amministrazione garantirà il trasporto dei bambini da un istituto all’altro, sia negli orari di ingresso che in quelli di uscita, come concordato con i vari dirigenti scolastici.

Gli studenti di via Vespucci potranno usufruire del servizio di trasporto secondo il seguente orario: tutti i giorni ore 8.15 partenza da viale Colombo; lunedì e mercoledì ore 16.00 partenza da via Monsignor Angioni; martedì, giovedì e venerdì ore 13.20 partenza da via Monsignor Angioni.

Per quanto riguarda gli studenti di via Beethoven e via Foscolo gli orari saranno i seguenti: tutti i giorni ore 8.10 partenza da via Foscolo; tutti i giorni ore 8.30 partenza da via Beethoven; tutti i giorni ore 16.30 partenza da via Monsignor Angioni degli studenti di via Beethoven; lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi ore 13.30 partenza da via Monsignor Angioni degli studenti di via Foscolo; martedì ore 15.30 partenza da via Monsignor Angioni degli studenti di via Foscolo.

Eventuali modifiche agli orari del bus navetta potranno comunque essere concordate con la ditta, e ovviamente conseguentemente comunicate all’Ufficio Pubblica istruzione del Comune, sulla base delle eventuali diverse esigenze o criticità che potrebbero emergere dopo i primi giorni di servizio.

Ultima modifica: 27 ottobre 2018