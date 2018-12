Quartu, 78enne cade dentro un tombino: trasportato in gravissime condizioni al Ss. TrinitÃ 

Un 78enne di Cagliari, C. S., è stato trasportato con un codice rosso all’ospedale Santissima Trinità. L’uomo ha avuto un malore mentre stava camminando in via Fiume a Quartu Sant’Elena. Proprio in quel momento, sfortunatamente, è caduto dentro un tombino aperto. L’impatto è stato terribile, e l’uomo ha sbattuto violentemente la faccia, riportando un grave trauma e perdendo conoscenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata “Mike” del 118: il personale medico è riuscito a rianimarlo.

Subito dopo, il trasporto all’ospedale. Le condizioni del 78enne sono gravi.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018