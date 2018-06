Quale futuro per l’economia e la finanza? Se ne parla all’Università di Cagliari

Quali sono le opportunità e le minacce del fare impresa in Sardegna? Chi finanzierà l’impresa domani? Ci sarà ancora la banca? Sono queste le domande attorno alle quali ruota il workshop “Scenari 4.0: ripensare l’impresa e la finanza” organizzato da Riccardo De Lisa e Luca Piras, docenti del dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari in collaborazione con Confidi Sardegna, Unifidi Sardegna, FinSardegna, FidiCoop e Garanzia Etica: l’appuntamento è per lunedì 2 luglio a partire dalle 9 nell’Aula A della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche in viale Sant’ignazio 72.

Dopo la fotografia introduttiva dedicata all’economia e alla finanza in Sardegna a cura di Emanuela Marrocu (docente all’Università e direttrice del CRENoS), e Roberto Rassu (Banca d’Italia), si apriranno i due panel di “Fare impresa in Sardegna: la parola agli imprenditori” e “La finanza delle imprese di domani: ci sarà ancora la banca?” moderati da Antonio Tilocca, durante i quali interverranno i maggiori esperti del settore economico e delle banche. L’incontro terminerà con la conclusione dell’Assessore alla Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, Raffaele Paci.

Ultima modifica: 28 giugno 2018