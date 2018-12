Pula si accende per un Natale indimenticabile al teatro Maria Carta: arriva la grande musica internazionale

Natale in musica con ospiti internazionali al Teatro Maria Carta di Pula. Un cartellone importante per Pula che con il Teatro Maria Carta punta a diventare polo attrattivo anche nel periodo invernale, l’intento è di supportare con queste iniziative il tessuto sociale ed economico del territorio con una programmazione di livello internazionale.

Si parte il 22 DICEMBRE alle ore 20.00 con la tournée del Coro femminile del Teatro Lirico, diretto da Donato Sivo. L’accompagnamento musicale è affidato a: Maria Vittoria De Camillo (arpa), Andrea Piras (contrabbasso), Andrea Mudu (pianoforte), Pierpaolo Strinna (batteria).

Il programma musicale prevede l’esecuzione di: 7 movimenti da A Ceremony of Carols per coro femminile e arpa op. 28 di Benjamin Britten; A Little Jazz Mass per coro femminile, pianoforte, contrabbasso e batteria di Bob Chilcott; brani popolari natalizi di autori vari.

Il 23 dicembre alle 19:30 sarà di scena il Gospel Internazionale con gli artisti Newyorkesi Uni.Sound che nello spettacolo GOSPEL EXPLOSION intendono sviluppare uno show giovane e moderno pur mantenendo le radici della tradizione Gospel.

A concludere i grandi eventi il 29 DICEMBRE alle ore 21.00 grande spettacolo Jazz con l’artista Algherese di fama internazionale Enzo Favata che presenterà il suo nuovo progetto Ragajana quartet in compagnia di Danilo Gallo al Contrabasso, UT Ghandi Percussioni, Alfonso Santimone al pianoforte.

BIGLIETTI

GOSPEL EXPLOSION:

Il prezzo del BIGLIETTO è di 10 €+ d.p.

Ufficio PRO LOCO PULA – Centro Culturale Casa Frau piazza del Popolo – Pula.

Giorni e Orari: dal lunedì al sabato 10:00/13:00 e 16:00/19:00.

BOX OFFICE di Viale Regina Margherita a Cagliari

Il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dello spettacolo al botteghino del Teatro Maria Carta

ENZO FAVATA

Il prezzo del biglietto è di 10 €+d.p.

Potete acquistarli in prevendita:

Ufficio PRO LOCO PULA – Centro Culturale Casa Frau piazza del Popolo – Pula.

Giorni e Orari: dal lunedì al sabato 10:00/13:00 e 16:00/19:00.

Presso i Bar della catena La Boom dell’Auchan di Santa Gilla e di Via Roma

Il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dello spettacolo al botteghino del Teatro Maria Carta

CANTI DI FESTA Teatro Lirico

Il prezzo del biglietto è di 5€ e si potrà acquistare a partire da un’ora prima dello spettacolo al botteghino del Teatro Maria Carta.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018