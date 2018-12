Pula, rivoluzione nell’Oasi: addio sosta selvaggia nella laguna di Nora e nella spiaggia di Agumu

Un capanno per il birdwatching, chiusura dei varchi per la spiaggia di Agumu e nella laguna di Nora e via alla giornata dedicata all’Oasi. Sì della Città metropolitana al piano di gestione Oasi per la protezione faunistica “Santa Margherita-Nora”, nel comune di Pula.

L’azione ha come finalità la realizzazione di interventi individuati all’interno del Piano di Gestione. che riguardano: la realizzazione di un capanno di avvistamento in legno studiata per favorire l’avvicinamento dell’uomo nell’oasi senza disturbare la fauna presente (birdwatching) e la realizzazione di un pannello informativo riportante notizie informazioni sull’oasi di protezione faunistica.

Prevista anche la realizzazione della chiusura due punti d’accesso in legno per delimitare l’accesso delle automobili in spiaggia e organizzare i flussi di movimento nella zona: una chiusura all’ingresso della penisola della laguna di fronte alla Chiesa di Sant’Efisio davanti ai parcheggi e l’altra a Agamu all’ingresso della spiaggia.

Infine sarà organizzata una giornata dedicata all’Oasi di protezione faunistica al fine per valorizzare il territorio e attrarre visitatori. Sarà organizzata in collaborazione con il Comune di Pula. La manifestazione ha lo scopo di promuovere Pula rispetto ad un pubblico ampio, per far conoscere la ricca offerta del territorio, le attività economiche presenti e mostrare come le Oasi naturalistiche possano essere un importante occasione di sviluppo. Previste escursioni in canoa, guidate e birdwatching, visite guidate al sito archeologico di Nora e al centro di cetacei e di educazione ambientale laguna di Nora, stand con promozione di prodotti enogastronomici e di produzioni artigianali e infine laboratori tematici e folklore.

