Gli atleti della Polisportiva Olimpia onlus ospiti da oggi e fino a domenica al Fort Village per la manifestazione internazionale di triathlon Challenge forte Village Sardinia, protagonisti di un bellissimo incontro con il campione Alex Zanardi. Gli atleti della Polisportiva Olimpia onlus ospiti da oggi e fino a domenica al Fort Village per la manifestazione internazionale di triathlon Challenge forte Village Sardinia, protagonisti di un bellissimo incontro con il campione Alex Zanardi.

“La Polisportiva nasce nel 1984 per dare una risposta attraverso lo sport alla problematica della disabilità mentale che affligge la nostra isola per il tre per cento della popolazione con più dell’ 8% delle famiglie coinvolte e quindi parliamo di più di 33 mila persone con disabilità mentale- spiega il presidente della Polisportiva Onlus Carlo Mascia -. Pratichiamo 12 discipline sportive con 19 atleti. Ultimamente abbiamo partecipato alle Olimpiadi Speciali di Andorra per la disciplina del calcio a cinque che ci ha visto arrivare 3° con la medaglia di bronzo ….festeggiata venerdì scorso a Striscia la Notizia!”

Ultima modifica: 26 ottobre 2018