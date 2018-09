Pula, colpo alla stagione turistica: acqua non potabile su tutto il territorio

Acqua non potabile a Pula e in tutta la costa di Santa Margherita, ecco il comunicato urgente diramato dal Comune: “A seguito della comunicazione ricevuto da Abbanoa, si informano i cittadini che l’acqua erogata nella rete idrica cittadina risulta NON POTABILE.Vi invitiamo a SOSPENDERE L’UTILIZZO DELL’ACQUA PER CONSUMO UMANO E ALIMENTARE. Fino alle ore 18, in Via XXV Aprile (zona mercato) sarà presente un’autobotte Abbanoa per l’erogazione di acqua potabile per le vostre necessità ”.

Ultima modifica: 6 settembre 2018