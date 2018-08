Pula, al via la prima tappa della “Virgin Strive Challenge 2018”

È partito da Pula l’evento Virgin Strive Challenge 2018, la maratona sportiva organizzata a scopo benefico dalla fondazione Big Change, di proprietà del famoso imprenditore britannico Richard Branson.

Tale fondazione finanzia e supporta i migliori progetti capaci di apportare cambiamenti ai sistemi educativi delle nuove generazioni. Richard Branson, infatti, ha deciso di investire sui giovani perché sostiene che le loro idee siano quelle che meglio si adattano all’attuale epoca.

Il percorso di questo affascinante viaggio, che verrà completato in bicicletta, canoa e trekking arrampicata, prevede numerose tappe in Sardegna:

1 Tappa Pula – Sant’Antioco

2 Tappa Sant’Antioco – Guspini

3 Tappa Guspini – Fordongianus

4 Tappa Fordongianus – Alghero

Dopo due giornate di canoa, gli atleti si sposteranno in Corsica per l’ultima tappa nelle isole, dove verranno percorsi 200 km con 4500 metri di dislivello, poi sbarcheranno in Francia e pedaleranno fino al Monte Bianco.

