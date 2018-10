Puddu condannato, caos Assemini: 3 assessori a rischio nella giunta Licheri

Con un post pubblico il sindaco di Assemini Sabrina Licheri ha annunciato la decisione degli assessori Diego Corrias, Gianluca Di Gioia e Gianluca Mandas di far valutare la loro posizione all’interno dell’amministrazione comunale. “Ci tengo a condividere con voi quanto successo nella giornata di oggi.

Questa mattina, a seguito della triste sentenza di condanna a carico dell’ex Sindaco Mario Puddu, tre miei assessori” spiega la Licheri “mi hanno trasmesso una lettera con la quale rimettono a me e al mio gruppo politico le valutazioni per la prosecuzione del loro incarico fiduciario in giunta.

In queste ore mi sono confrontata con tutto il gruppo politico del Movimento cinque stelle Assemini.

Tutti Insieme con forza rinnoviamo la nostra fiducia all’Assessore Corrias, all’Assessore Di Gioia e all’Assessore Mandas.  Con altrettanta convinzione” conclude il primo cittadino “ringraziamo Mario e la sua Giunta per il lavoro svolto, lavoro sul quale ha costruito il proprio consenso la nostra Amministrazione nelle recenti elezioni comunali.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018