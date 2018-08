Cagliari, in via Garibaldi spot per la grande distribuzione: protestano i negozianti

La pubblicità per l’apertura di un noto marchio di abbigliamento legato alla grande distribuzione. Ma in una delle strade dello storico commercio cittadino. Protestano i negozianti in via Garibaldi. “In qualità di imprenditore del centro storico, trovo di pessimo gusto ed inappropriato”, attacca Paolo Angius, esponente di Confesercenti, “l’ennesimo permesso all’occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità, rilasciato dalla amministrazione comunale in pieno centro storico, al fine di divulgare l’apertura di un noto marchio di abbigliamento, che per ubicazione e tipologia è in palese concorrenza con il centro commerciale naturale di Cagliari. Non si comprende”, conclude, “la politica dell’amministrazione che con le parole parla di rilancio dei centri storici ma con i fatti non perde l’occasione di dimenticarsene”.

Ultima modifica: 27 agosto 2018