Proposta di matrimonio intorno alla Luna per 125 milioni di euro

L’agenzia ApoteoSurprise, specializzata nell’organizzazione di proposte di matrimonio stravaganti, lancia un nuovo servizio a 125 milioni di euro permettendo ai principi azzurri del 21° secolo di chiedere la mano della loro amata volando intorno la luna. Offrire la luna per amore è quindi sul punto di diventare una realtà, ed è proprio questo l’obiettivo ultimo dell’agenzia parigina : « mettere in scena la proposta di matrimonio più pazza e straordinaria degli ultimi 13,8 miliardi di anni ».

– Formazione fisica e tecnica di dodici settimane.

– Decollo al D-Day dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida.

– Diffusione, nelle cuffie dei due turisti spaziali, di “Also Sprach Zarathustra, Op. 30” di Richard Strauss (musica di 2001: Odissea nello spazio) nel momento in cui si avvertono i primi effetti di assenza di peso.

-Arrivo dopo 3 giorni in orbita lunare con volo sulla “stella di cenere” a soli 200/300 km di altitudine.

– Interruzione di tutte le comunicazioni con la Terra per circa trenta minuti, durante i quali la capsula sorvola il lato oscuro della Luna.

– Trasmissione della canzone di Frank Sinatra “Fly Me to the Moon”, a metà del volo orbitale, come accompagnamento al pretendente nel presentare la sua proposta di matrimonio (anello di fidanzamento nascosto nella sua tuta spaziale) lontano da qualsiasi altra forma di vita.

– Spettacolare alba della Terra dietro i crateri lunari e viaggio di ritorno, per quasi quattro giorni, prima del rientro nella nostra atmosfera e dell’atterraggio finale.