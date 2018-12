Principesse, orsi giganti ed elfi: a Cagliari in piazza Giovanni Ã¨ festa con Babbo Natale

Dopo le tante presenze del primo giorno, il “Villaggio di Babbo Natale” entra nel vivo. Sabato otto e domenica 9 dicembre tantissimi gli appuntamenti previsti in piazza Giovanni XXIII a Cagliari. Dalle 10 alle ventuno è garantita l’apertura degli stand espositivi del dolce, del gusto e della creatività. Dopo l’arrivo delle principesse Disney Elsa ed Anna per foto ed incontro con i bambini, nel pomeriggio do sabato previsti l’arrivo delle principesse Disney Cenerentola e Belle (de la Bella e la Bestia) per foto ed incontro con i bambini. Alle 16:15 Babbo Natale racconta le storie, mentre la AF band con circa 15 personaggi del mondo cartoon (tra cui Batman, Spiderman) interpretano canzoni dei cartoni animati coinvolgendo bambini e pubblico.

Domenica 9 dicembre ancora gusto, principesse, l’arrivo dell’orso Artic e Irina alle 15 tra coriandoli e stelle filanti, ancora prima alle 11:20 MyCras (Michele Cabras) e Diabolik (Gianluca Canepa) eseguono degli spettacoli di magia con gli animali (colombre, conigli e pappagalli) magia con i liquidi (acqua e latte) e a sorpresa una grande illusione. Oggi e domani, ovviamente, Babbo Natale sarà presente per tutta la giornata tra la sua casetta e l’intero villaggio. Alle 16:30 Artic ballerà insieme ai bambini, con attorno le spettacolari bolle giganti. Gran finale alle 18:30 con le bolas e le clave infuocate dell’associazione La Farandola di Ussana, insieme al maestro Anry Usma dal passato circense presso le Fantasie Lu Soleil de Paris.

Ultima modifica: 8 dicembre 2018