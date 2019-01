Primo gennaio 2019, tutti al Poetto con gli sdrai a godersi un sole fantastico. Guardate il video della nostra lettrice Cinzia Medda: il litorale di Cagliari e Quartu è un paradiso anche il primo dell’anno, la qualità della vita ce l’abbiamo qui e non a Milano! Questi i commenti di tanti sui social network, con 14 gradi all’ombra in una giornata semplicemente fantastica, una delle più calde nella storia recente dei Capodanno in città.

