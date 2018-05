Primavera Teuladina: due giorni tra spiagge, escursioni e cultura

Ancora e’ forte la soddisfazione per la conferma di ben tre bandiere blu per le tre bellissime spiagge teuladine¬† Tuerredda, Is Arenas Biancas e Porto tramatzu che il Comune di Teulada lancia l’invito per venire a vivere due giornate di festa in occasione della grande manifestazione Primavera Teuladina in programma Sabato 19 e Domenica 20 maggio.

La manifestazione patrocinata dall’ amministrazione Comunale con la collaborazione dell’associazione Primavera Sulcitana nasce per far conoscere Teulada nella Sua veste migliore per un fine settimana speciale alla scoperta del gioielli,¬† dichiara Daniele Serra Sindaco¬† del Comune del Sud Ovest Sardo.

Due giorni di festa in cui Teulada inaugura la stagione estiva balneare , un fine settimana all’insegna del relax e dell’emozioni con i primi bagni di sole nelle fantastiche spiagge ma anche grande ospitalita’ con un programma vasto e coinvolgente che comprende Escursioni in gommone,¬† trekking , escursioni a cavallo, passeggiate sull’antico carro trainato dai buoi, ma anche gradi arrostite di carne e pesce in piazza a prezzi popolari, degustazioni di pane, ravioli, culurgiones fritti, seadas, e¬† tante esposizioni agroalimentari e artigiane. Ancora antichi portali aperti con visite guidate alle residenze storiche e ai luoghi piu’ caratteristici del paese.

Negli stessi giorni si svolgera’ anche la festa religiosa di Sant’Isidoro nella Sua versione primaverile che ogni anno attira davanti devoti .

Ultima modifica: 12 maggio 2018