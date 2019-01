Prezzo del latte al ribasso in Sardegna, la battaglia dei pastori arriva in Parlamento

A firma dei Deputati Luca de Carlo Maria Cristina Caretta e Monica Ciaburro la battaglia per il prezzo del latte Ovi caprino e per tutelare il lavoro dei pastori viene portata all’attenzione della Commissione Agricoltura.

Fratelli d’Italia, con la firma anche del deputato Deidda, presenta¬† una risoluzione che chiede di approvare i disciplinari sanzionatori per chi trasgredisce le quote per la produzione del pecorino, la richiesta di un tavolo nazionale per analizzare il crollo del prezzo e l’opportunit√† di creare un organismo che controlli l’andamento del mercato per adottare gli opportuni accorgimenti a tutela di tutti i soggetti interessati sono contenuti nella risoluzione presentata questa mattina.

Fratelli d’Italia intende cos√¨ portare avanti la battaglia iniziata con l’ordine del giorno non approvato dalla maggioranza per tutelare i pastori dal continuo crollo del prezzo del latte che in Sardegna viene quotato a 60 centesimi e nel resto d’Italia 70 centesimi.

“Una miseria rispetto al lavoro dei pastori e delle imprese, spesso condotte a livello familiare che con quel prezzo non riescono a coprire i costi neanche del mangime. Non e solo un problema sardo ed √® doveroso che si apra un tavolo nazionale” dichiara Deidd

