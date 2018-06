Prezzi folli a Villasimius, 2 caffè costano come a Porto Cervo: “Buon inizio estate all’arrabbiata”

di Paolo Rapeanu

Due caffè? “Tre euro e sessanta”, serviti al tavolo, così si capisce dallo scontrino fotografato e inviato alla nostra redazione da una lettrice, Valentina. In uno dei bar di Porto Giunco, zona cagliaritana di Villasimius, queste sono le tariffe. E Valentina non ci sta: “Eppure il weekend a Porto Cervo lo avevo prenotato per luglio”, scrive, con un filo bello grosso di ironia. “Buon inizio estate all’arrabbiata, altro che carbonara”, prosegue.

I prezzi di bibite e cibi nei chioschi e nei bar sui litorali sardi, soprattutto in vista dell’estate 2018, secondo voi sono nella media o alti? Diteci la vostra, commentando il post su Facebook o scrivendoci su WhatsApp al 380 747 6085

Ultima modifica: 12 giugno 2018