Cagliari, nuovi pozzetti a Mulinu Becciu: “Pericoli per auto e moto”

Da qualche giorno sono terminati i lavori in via Piero della Francesca. Ma qualcuno ha segnalato “non pochi problemi alla viabilità per i residenti e ai frequentatori della zona in genere”, ha accusato Alessandro Sorgia, consigliere comunale del Gruppo misto, “i pozzetti, sistemati normalmente a livello stradale, fuoriescono di diversi centimetri al di sopra della superficie della carreggiata, risultando pericolosi alla viabilità di ciclomotori, moto e auto, in particolare la sera con minore visibilità”.

Sorgia chiederà alla giunta, con un’interrogazione alla riapertura dei lavori, di porre rimedio al problema in tempi rapidi.

Ultima modifica: 27 agosto 2018