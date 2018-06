di Paolo Rapeanu

Sembra – quasi – come un percorso di guerra, quello filmato da una residente di Costa Rei, località di Muravera famosissima per il suo mare. Patrizia, armata di pazienza e smartphone, ha realizzato un breve ma esaustivo video: “Segnalo a nome di tanti turisti e non, lo stato di abbandono totale da parte degli amministratori di Costa Rei”, scrive la donna a Cagliari Online, denunciando “molteplici problemi”.

Quali? “Zanzare e pozzanghere”, con le seconde che fanno da “attrattore” per le prime. Il commento finale della nostra lettrice è eloquente: “Come distruggere un paradiso”.

