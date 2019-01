Poste Italiane assume in Sardegna, corsa aperta ai nuovi posti di lavoro. Le posizioni sono per portalettere con contratti a tempo determinato, con decorrenza da febbraio. Il tempo per fare domanda dunque è breve, a questo link tutte le informazioni nel sito delle Poste: https://erecruiting.poste.it/posizioniAperte.php. C’è tempo sino al 13 gennaio per presentare la domanda e il proprio curriculum sperando di essere prescelti nelle zone indicate.

Ultima modifica: 2 gennaio 2019