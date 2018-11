Possibili allagamenti in golena: Tirso ai massimi livelli, a Oristano chiuso il ponte sommergibile di SilÃ¬

Possibili allagamenti in golena. Chiuso il ponte sommergibile di Silì. L’annuncio arriva dal sindaco di Oristano Andrea Lutzu: “Abbiamo disposto la chiusura del ponte sommergibile di Silì. La misura è stata adottata a titolo precauzionale a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena.Ieri, sempre a causa del maltempo, è stata chiusa una strada nella borgata di Tiria. Visto il perdurare dell’allerta gialla di protezione civile per rischio idrogeologico, si raccomanda la massima prudenza”.

Ultima modifica: 5 novembre 2018