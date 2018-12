Posada, ai domiciliari non risponde alle chiamate dei carabinieri: lo trovano incosciente

Posada. Non rispondeva alle chiamate dei carabinieri, recatisi in casa di un giovane di 35 anni agli arresti domiciliari, per verificare la sua presenza. Preoccupati, i militari della stazione di Torpè, hanno fatto cosi irruzione nell’abitazione trovandolo in stato di semi coscienza. Hanno così richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro. La causa del malore sarebbe dovuta all’assunzione eccessiva di sostanza alcoliche

