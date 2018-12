E’ stato trovato il corpo del pescatore disperso da ieri durante una battuta di pesca nel tratto di mare a sud di Carloforte. La guardia costiera ha rinvenuto il cadavere di Giuseppe Repetto, 71 anni, questo il nome del pescatore, nelle acque in località Punta Salina a Calasetta. Si indaga ora per capire quali possano essere state le cause della morte. La barca era stata trovata ieri alla deriva, forse, un tragico incidente.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018