Portoscuso, stroncato da un malore a La Caletta: muore romano di 48 anni

Si è sentito male mentre si trovava in riva nelle acque della spiaggia de La Caletta a Portoscuso. E’ morto così questo pomeriggio, Giuseppe Devita, 48 anni, romano. Si trovava in Sardegna per motivi lavoro, avrebbe poi approfittato dell’occasione per un bagno al mare, ma un malore fatale lo ha stroncato. La tragedia è avvenuta attorno alle 18. Nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118 arrivati immediatamente sul posto dopo la segnalazione di alcuni bagnanti.

Le indagini del caso a cura dei carabinieri di Iglesias e della stazione locale.

Ultima modifica: 12 giugno 2018