Porto Pino, lo sbarco degli algerini nei flash degli Smartphone di tanti turisti in spiaggia

Nuovi arrivi di migranti in Sardegna nella spiaggia di Porto Pino. E questa volta vengono immortalati nelle foto anche dai turisti e dai sardi presenti nelle spiagge di Teulada.

Il deputato di Fdi Salvatore Deidda non ci sta: “Senza sosta, gli algerini continuano ad arrivare tranquillamente in Sardegna, senza incontrare alcuno¬†ostacolo.¬†Ormai da tempo sappiamo che non mirano ad avere nessuna assistenza, ma vogliono solo un decreto d’espulsione, per poter lasciare l’isola e perdersi in Italia nell’anonimato.¬†√ą certo, da tempo, che tra questi rientrano anche persone gi√† colpite da decreti d’espulsione e con alle spalle reati vari. Abbiamo chiesto in tutti modi il blocco navale, non ultimo con una risoluzione in Commissione Difesa ancora da discutere, ma continuano a sostenere che non si possa attuare perch√© √© considerato, in gergo militare, atto ostile verso i paesi di provenienza”.

Ultima modifica: 16 settembre 2018