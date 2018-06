Porto Flavia: il capolavoro “sospeso” tra mare e cielo è il must dell’estate 2018

Si può considerare una delle meraviglie della Sardegna, un monumento dell’archeologia industriale che, imponente, si staglia su una costa da sogno. Dalla sua posizione regala un panorama mozzafiato intervallato da variopinte sfumature di blu del mare di Masua, dalle cui acque emerge anche l’imponente monumento naturale noto come il faraglione di Pan di Zucchero con i suoi 133 metri d’altezza.

PaesiOnLine, sito di punta del network Valica dedicato al mondo dei viaggi in tutte le sue declinazioni, propone come meta “must” per l’estate 2018 l’incantevole Porto Flavia, un capolavoro ingegneristico riconosciuto come tale anche da TripAdvisor nel 2016.

Quest’opera d’arte naturale, incastonata tra mare e cielo, ha avuto un’importanza notevole a partire dalla sua inaugurazione nel 1924, e ha rappresentato il fiore all’occhiello dell’ingegner Cesare Vecelli che l’ha progettata e che le ha voluto conferire il nome di sua figlia. L’antica miniera di Porto Flavia rimase operativa fino agli anni ’60 del ‘900, e oggi costituisce una piccola perla della Sardegna lontana dai circuiti turistici consueti e proprio per questo tutta da scoprire.

Porto Flavia, poco distante dal centro di Iglesias, domina la costa sud-occidentale della Sardegna, incantevole luogo ameno raggiungibile grazie ad una galleria lunga 600 metri. Il tunnel, interamente scavato nella roccia dai minatori, è letteralmente sospeso su uno strapiombo, messo in sicurezza da barriere protettive, ed è da percorrere per la sua vista incantevole sul porto. Una vista che, già da lontano, mostra Porto Flavia come un gioiello sospeso tra cielo e terra, in cui campeggia la scritta Porto Flavia e di fronte al quale se ne sta l’imponente e maestoso Pan di Zucchero ad impreziosire il panorama.

Ultima modifica: 27 giugno 2018