Porto di Cagliari ancora invaso dai rifiuti: “Altro che migranti, i caddozzi sono i giovani cagliaritani”, si lamenta un nostro lettore che ci ha spedito la foto dello scempio. Una situazione che purtroppo si sta tristemente ripetendo ogni fine settimana, quando la movida trasforma la domenica mattina in un letamaio lo scenario delle panchine davanti al porto. “Senza che nessuno intervenga per pulire e soprattutto per multare”.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018