Porto Corallo, è scomparso il piccolo pincher Ciupito: “Aiutateci a trovarlo, siamo disperate”

Scompare un piccolo pincher a Porto Corallo: sos disperato per ritrovarlo da parte dei proprietari. Si chiama Ciupito, ecco l’appello diffuso sui social: “Vi prego..aiutateci a trovarlo..noi Domenica ripartiamo..E vorremmo ripartire con lui..mia figlia nn fa altro che chiedere di Ciupi..

CONTINUIAMO A SPERARE..CI MANCA TROPPO..PERFAVORE..Cercasi disperatamente questo pincher, si chiama Ciupito. È stato smarrito giovedì da Norazolas (zona Porto Corallo, Villaputzu). Era senza collarino. OFFRESI RICOMPENSA. Io e mia figlia di due anni siamo disperate. La bimba non fa altro che chiedere dov’è il suo amico 😭chiunque abbia informazioni per favore mi contatti o chiami il numero: 3271528555″.

Ultima modifica: 12 settembre 2018