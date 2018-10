La rabbia per la riforma sanitaria della Regione ha portato in piazza a Cagliari tantissime sigle di associazioni e organizzazioni, insieme a semplici cittadini. Tra i 1500 partecipanti hanno sventolato anche bandiere comuniste e di A Foras pro s’indipendentzia. Una cinquantina di manifestanti che hanno messo nel mirino sia la Regione sia le stellette. Il maxi striscione che hanno srotolato parla chiaro: “Ci date malattie e poi chiudete gli ospedali. Salviamo i presìdi locali. Basta basi militari, inquinamento industriale e speculazione”.

E, quando in via Roma sono passate delle camionette dell’Esercito, la rabbia è stata tanta e sono volati anche insulti: “Maledetti, a foras”. Non tutti i presenti hanno gradito gli slogan, ma la manifestazione è proseguita senza nessun intoppo.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018