Porta a porta, “a Pirri carrello della spesa trasformato in cassonetto: una vergogna”

di Paolo Rapeanu

Un carrello della spesa riutilizzato come cassonetto: dentro, e appese, tante buste ricolme di rifiuti. Quella che sembra una curiosa installazione artistica, per quanto di artistico abbia ben poco, si trova ormai da una settimana tra via degli Stendardi e via Tamburino Sardo, a Pirri. Lì, nella Municipalità dove il porta a porta è partito ormai da qualche settimana, c’è chi non utilizza i mastelli ma preferisce abbandonare la spazzatura per strada, magari dopo aver rubato un carrello della spesa da un supermercato. La denuncia arriva da una nostra lettrice, Rosy M.

“Ho chiamato più volte al numero verde della De Vizia per segnalare la presenza di questo sconcio, ma nessuno è intervenuto. È mai possibile che quel carrello pieno di spazzatura si trovi ancora lì. È una vergogna”.

Ultima modifica: 18 giugno 2018